В Газе израильские военные захватили лидера внутренней службы безопасности «Хамаса»

Израильские военные захватили главу внутренней службы безопасности «Хамаса» возле его дома в секторе Газа, сообщил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Имя задержанного не раскрывается. Сейчас лидер группировки доставлен в Израиль, где вскоре будет допрошен.

«Он является одним из самых высокопоставленных руководителей "Хамаса" и отвечал за сокрытие и перемещение наших заложников, укрытие высокопоставленных руководителей "Хамаса", а также за наращивание потенциала и попытки восстановить возможности террористической организации»,— написал премьер-министр в Telegram.

Со ссылкой на израильских чиновников газета The Jerusalem Post пишет, что задержанным мог оказаться Муин аль-Арабид — глава управления безопасности «Хамаса».

По словам господина Нетаньяху, незадолго до задержания лидер группировки пытался восстановить власть «Хамаса» в Газе и препятствовал разоружению сектора. Помимо этого, он продвигал планы террористических атак против израильской армии и граждан.