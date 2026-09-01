Шторм не прошел бесследно

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции о наличии оснований для привлечения учредителя самарского ООО «Больверк» Сергея Шипицина и финдиректора компании Евгении Фрид к субсидиарной ответственности. Добиться отмены решения пытался Сергей Шипицин, который заявил в жалобе, что Больверк обанкротился не по их вине, а из-за шторма в городе Пионерский Калининградской области, где компания строила морской порт по контракту с Росморпортом. Суд установил, что еще до шторма от лица компании было совершено множество подозрительных сделок. Летом этого года Сергей Шипицин, Евгения Фрид и другие топ-менеджеры организации были признаны виновными в мошенничестве. По словам юристов, долги, скорее всего, будут взиматься за счет имущества осужденных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

Постановление апелляционного суда опубликовано в конце августа. В документе говорится о налоговых правонарушениях в ООО «Больверк» и ряде сделок, которые причинили вред уполномоченному органу и кредиторам. Так, например, в 2018 году, когда ООО «Больверк» занималось начальным этапом строительства международного морского терминала в Пионерском Калининградской области (контракт с ФГУП «Росморпорт»), на счетах компании был только аванс от Росморпорта, который нельзя было потратить на цели, не связанные с возведением объекта, и чтобы закрыть кассовый разрыв, компания заняла полмиллиарда рублей у ПАО «ГТЛК», при этом руководство «Больверка» ввело кредитора в заблуждение относительно возможности возврата займа. Примерно тогда же «Больверк» среди прочего перечислил более 1 млрд руб. ООО «Строй-Альянс» якобы за поставку материалов и 160 млн руб. в качестве займа ООО «Транссервис».

Кроме того, между компанией и Сергеем Шипициным был заключен договор на поиск и привлечение клиентов стоимостью 58 млн руб., что только ухудшило финансовое состояние организации.

ООО «Больверк» зарегистрировано в 2008 году в Самаре. В 2018 году выручка «Больверка» превысила 3,6 млрд руб., прибыль составила 31 млн руб. Организация исполняла крупные государственные контракты в разных регионах страны. В 2017 году «Больверк» заключил восемь госконтрактов на рекордную для себя сумму более 10 млрд руб., среди которых и контракт с ФГУП «Росморпорт».

Стоимость контракта на строительство международного морского терминала в Калининградской области составила 7,4 млрд руб. Гарантом сделки выступил «Активкапитал банк». Стройку планировалось завершить в октябре 2019 года, однако объект не удалось достроить вовремя, из-за чего государственное предприятие расторгло контракт. Готовность объекта на тот момент составила 27%. Как выяснилось, из полученных 3,6 млрд руб. аванса на возведение объекта было потрачено 2 млрд руб. В 2019 году стало известно, что по подозрению в мошенничестве задержаны Сергей Шипицин, Евгения Фрид и гендиректор организации Сергей Петраков. Практически одновременно с этим арбитражный суд принял к производству иск ООО «Стройинвестпроект» о признании «Больверка» банкротом. Общая сумма требований кредиторов превысила 3 млрд руб. Порт в Калининградской области достраивают три компании, срок сдачи перенесен на 2027 год.

По версии следователей Западного МСУТ СК РФ, 1,6 млрд руб. злоумышленники вывели из «Больверка» на счета четырех аффилированных с ним организаций. В дальнейшем, по предположению следователей, часть денежных средств была переведена на счета фирм-однодневок, зарегистрированных в Самарской области. Некоторые из них затем обналичивали деньги. В ходе следствия сообщалось, что арестовано имущество и деньги одного из обвиняемых и организации в размере около 500 млн руб.

В июле этого года Советский районный суд Самары приговорил Сергея Шипицина и Сергея Петрухина к семи и пяти годам колонии общего режима. Бывший первый заместитель гендиректора Виталий Данилов получил три с половиной года лишения свободы условно. Евгения Фрид во время расследования сбежала в Израиль и была объявлена в международный розыск.

В апелляционной жалобе Сергей Шипицин (признан банкротом как индивидуальный предприниматель) указал, что причиной банкротства компании стал шторм в первых числах января 2019 года на объекте в городе Пионерский, стихийное бедствие повлекло приостановку работ для расследования причин и оценки ущерба и спор со страховой компанией, которая признала случай нестраховым и отказала в выплате 220 млн руб., и в конечном итоге — расторжение контракта и утрату оборотных средств, потраченных на проект. Суд пришел к выводу, что шторм лишь усугубил ситуацию, так как компания уже испытывала финансовые трудности и управлялась неэффективно.

Как поясняет судебный эксперт экспертной группы Veta Александр Терентьев, тот факт, что один из контролирующих должника лиц признан банкротом, никак не влияет на вероятность привлечения его к субсидиарной ответственности.

«Такие долги не списываются в рамках процедуры банкротства физлица или индивидуального предпринимателя. Долги по обязательствам, возникшим вследствие совершения преступления, и долги в рамках субсидиарной ответственности принято называть пожизненными, то есть их невозможно списать в рамках процедуры личного банкротства, от них не освобождает отбывание наказания за совершенное преступление. То есть даже отбывая наказание, даже будучи признанным банкротом, должник по-прежнему обязан погашать имеющуюся у него задолженность»,— говорит Александр Терентьев.

Руководитель представительства «Юрэнергоконсалт» Лариса Устинова добавляет, что, если у Евгении Фрид остались счета и активы в России и у этих активов нет исполнительского иммунитета (в первую очередь это единственное жилье, которое не может быть признано роскошным), то отвечать по долгам «Больверка» она будет ими.

«Если такого имущества в России нет, но оно есть в других странах, в том же Израиле, то управляющему придется приложить больше усилий для того, чтобы добиться удовлетворения требований за счет такого имущества. Для этого будет необходимо обратиться в местный суд и подтвердить обоснованность требований к Евгении Фрид, найти ее имущество, получить исполнительные листы в местных судах. Да, это достаточно сложная задача, но такая практика есть, и она достаточно обширна»,— отмечает Лариса Устинова.

Сабрина Самедова