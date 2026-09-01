Спикер гордумы Астрахани поздравил школьников и учителей с Днем знаний

Председатель гордумы Астрахани Игорь Седов 1 сентября посетил праздничную линейку в школе № 3 Трусовского района. Об этом сообщили в пресс-службе городского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Городская дума Астрахани Фото: Городская дума Астрахани

Господин Седов поздравил учеников, педагогов и родителей с началом учебного года. Он отметил значимость школьного этапа в жизни каждого человека. Спикер гордумы пожелал учителям профессиональных успехов, родителям — гордости за детей, а школьникам — целеустремленности и легкой учебы.

После линейки Игорь Седов провел для старшеклассников открытый урок из цикла «Разговоры о важном». Председатель городского парламента поговорил со школьниками о выборе профессии в современных реалиях. «Пожелал ребятам не бояться новых вызовов, учиться с интересом, искать свое призвание и помнить, что любой труд — это вклад в будущее нашей страны», — написал господин Седов на своей странице во «Вконтакте».

Нина Шевченко