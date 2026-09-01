Полный расколбас

Одно из старейших мясоперерабатывающих предприятий России — «Микояновский комбинат» подал иск к пермскому ООО «Лядовские продукты». По мнению комбината, ответчик незаконно использует товарный знак «Москворецкая», продавая под ним собственную продукцию, поэтому должен заплатить компенсацию. Московская компания настаивает, что права на знак зарегистрированы за ней. Ранее суды удовлетворили несколько подобных исков «Микояновского комбината» к производителям в разных регионах. Эксперты считают, что иск, вероятнее всего, будет удовлетворен.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Арбитражном суде Пермского края рассматривается иск ООО «Микояновский комбинат» к ООО «Лядовские продукты». Московская компания взыскивает с пермского производителя 1,3 млн руб. в качестве компенсации за нарушение исключительных прав. Как следует из картотеки суда, речь идет об использовании названия «Москворецкая».

В судебном заседании представители ООО «Микояновский комбинат» ходатайствовали об истребовании от Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору данных об объеме производства и реализации ООО «Лядовские продукты» продукции с таким названием и с любыми окончаниями за период с 29 апреля 2023 года по 29 апреля 2026-го.

Также представитель ООО «Микояновский комбинат» ходатайствовал об истребовании от УФНС по Пермскому краю фискальных данных из контрольно-кассовой техники, зарегистрированной за ООО «Лядовские продукты», ООО «Магнат» и ООО «Тандем», за тот же период, с помесячной разбивкой (цена товара с названием «Москворецкие» с любыми окончаниями). Судебное разбирательство по делу назначено на 7 сентября.

По данным kartoteka.ru, ООО «Микояновский мясокомбинат» зарегистрировано в Москве в ноябре 2021 года для переработки и консервирования мяса. Уставный капитал — 2,1 млрд руб. Учредитель — ЗАО «Акционерная внешнеэкономическая компания „Эксима“». Генеральный директор — Алексей Якимов. По итогам 2025 года выручка компании составила 9,1 млрд руб. По информации сайта Znakoved, товарный знак «Москворецкая» принадлежит «Микояновскому комбинату».

Это уже не первое судебное разбирательство, инициированное ООО «Микояновский мясокомбинат». Предприятие подавало несколько исков к региональным заводам за использование таких наименований, как «Советские», «Школьные», «Утренний» и «Пивчики». В 2024 году Арбитражный суд Амурской области удовлетворил иск ООО «Микояновский мясокомбинат» на более 10,2 млн руб. к ООО «Крестовоздвиженский мясоперерабатывающий комплекс». Также летом 2026 года «Микояновский мясокомбинат» подал иск к мясокомбинату «Сургутский» о взыс­кании 1,3 млн руб.

По данным kartoteka.ru, ООО «Лядовские продукты» зарегистрировано в мае 2020 года в Перми и занимается производством мясных полуфабрикатов, колбас и выпечки. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредителем и руководителем является Марина Подушкина. По итогам 2025 года выручка компании составила 0 руб. Сайт компании не открывается, но по информации в группе компании ВКонтакте, в Перми находится 14 магазинов «Лядовские продукты», где представлена продукция предприятия.

Эксперты говорят, что иск «Микояновского комбината» с высокой вероятностью будет удовлетворен. Старший юрист фирмы Intellect Анастасия Герман отмечает, что такой исход закономерно следует из того, что ранее правообладатель успешно защитил свои права на бренд «Москворецкая» в отношении колбасных изделий и в Палате по патентным спорам, и в суде по интеллектуальным правам, и в ФАС. «Ни один другой комбинат, в том числе Царицынский и Лысковский, не смог добиться прекращения охраны товарного знака „Москворецкая“ на том основании, что данное название колбас вошло во всеобщее употребление. Недобросовестной конкуренцией действия по регистрации товарного знака тоже не были признаны. Поэтому „Микояновскому комбинату“ остается только представить доказательства незаконного использования его обозначения другими лицами, чем он, бесспорно, располагает»,— отметила госпожа Герман.

Патентный поверенный Кирилл Логинов считает, что иск будет удовлетворен, но лишь частично, поскольку оспорить сам факт нарушения региональному производителю практически невозможно, учитывая успешную судебную практику «Микояновского комбината». «Сумму в 1,3 млн руб. суд, скорее всего, кратно снизит по ходатайству ответчика как несоразмерную, поэтому главная стратегия для небольших региональных компаний в спорах с федеральными производителями заключается не в выигрыше дела по существу, а в максимальном снижении суммы компенсации или своевременном заключении мирового соглашения»,— пояс­нил эксперт.

Юлия Духина