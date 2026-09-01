Дорогому жилью стало теснее

В Казани усиливается конкуренция в верхних ценовых сегментах жилья. В июле медианная цена предложения в бизнес-классе достигла 284 тыс. руб. за кв. м, увеличившись за год на 2%, а в элитном сегменте — 497 тыс. руб. При этом Татарстан лидирует в ПФО по совокупной доле бизнес- и премиального жилья — на эти сегменты приходится 20% рынка. В бизнес-классе Казани число активных объявлений за год почти сократилось вдвое, тогда как цена практически не изменилась. На этом фоне покупатели становятся требовательнее к архитектуре, расположению, приватности и сервису.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани усилилась конкуренция за покупателей бизнес- и премиум- новостроек

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ В Казани усилилась конкуренция за покупателей бизнес- и премиум- новостроек

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Казани растет предложение дорогого жилья, при этом покупатели становятся требовательнее к характеристикам проектов. В июле 2026 года медианная цена предложения в новостройках бизнес-класса Казани составила 284 тыс. рублей за квадратный метр, что на 2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщила «Ъ Волга-Урал» руководитель сектора новостроек сервиса Яндекс Недвижимость Екатерина Селезнева.

В элитном сегменте зафиксирована медианная цена на уровне 497 тыс. рублей за «квадрат». При этом показатель демонстрирует стабильность: с апреля по июль он колебался в узком диапазоне 495–497 тыс. рублей.

Екатерина Селезнева отметила, что медианные значения в верхних сегментах чувствительны к составу экспозиции. На динамику могут заметно влиять выход новых пулов квартир, стадия строительной готовности, а также параметры конкретных лотов. В текущих условиях покупатели все внимательнее оценивают архитектурные решения, расположение, уровень приватности, сервисную составляющую и качество последующего управления домом. Спрос, как следствие, распределяется между проектами неравномерно.

По данным сервиса «Домклик», картина в бизнес-классе выглядит иначе. В июле медианная цена предложения в Казани составляла 336,8 тыс. руб. за кв. м против 332,1 тыс. руб. годом ранее. При этом число активных объявлений за год сократилось почти вдвое — с 2,6 тыс. до 1,4 тыс. Для сравнения, в июле 2022 года медианная цена была значительно ниже — 215,2 тыс. руб. за кв. м, а предложение насчитывало 878 объявлений.

Согласно августовскому исследованию сервиса, Татарстан занял первое место в ПФО по совокупной доле новостроек бизнес- и премиум-класса — на них приходится 20% рынка. Доля эконом-класса, напротив, составляет лишь 11,7% против 16,2% в среднем по России. На бизнес-класс приходится 17,8% предложения против 14,6% по стране, на премиум — 2,2%, что является максимальным показателем среди регионов Поволжья. Основной объем строительства при этом приходится на комфорт-класс — 68,3%.

Увеличение конкуренции в верхнем сегменте заставляет девелоперов искать отличия уже за пределами базовых характеристик жилого комплекса. Как отмечают участники рынка, архитектура, расположение, приватность, сервис и качество управления домом становятся факторами, по которым покупатель сопоставляет проекты.

«По нашим расчетам, полная себестоимость строительства премиального жилого проекта в Казани сегодня находится ориентировочно в диапазоне 340–370 тыс. рублей за кв. м. Для сравнения, в Москве аналогичный показатель находится примерно в диапазоне 390–420 тыс. рублей за кв. м», — сообщил «Ъ Волга-Урал» коммерческий директор Barkli Максим Каварьянц. По его оценке, разница может составлять около 50 тыс. руб. за кв. м, хотя итоговая экономика зависит от участка, архитектуры, инженерии, благоустройства и финансовой модели.

Как отметил Максим Каварьянц, в отличие от московского рынка, где девелоперы могут работать с большим количеством узких продуктовых ниш, казанский рынок меньше, поэтому здесь особенно важно соответствие продукта реальному спросу. При этом ожидания покупателей становятся все менее региональными: приобретая премиальное жилье в Казани, клиент может ориентироваться на уровень архитектуры, благоустройства, сервиса и инфраструктуры, который видит в Москве и других крупных городах.

Коммерческий директор девелоперской компании «Авторы» Елена Фаттахова считает, что прямое сравнение регионов не всегда корректно. По ее словам, каждый рынок имеет собственный набор законодательных, градостроительных, экономических, исторических и культурных условий, которые необходимо учитывать при создании проекта.

«Исторический контекст может одновременно ограничивать архитектурные решения и давать проекту ту идентичность, которой невозможно добиться искусственно. Особенности городской структуры могут ограничивать масштаб проекта, но при этом создавать ценность камерности», – пояснила Елена Фаттахова.

При этом девелоперам уже приходится сталкиваться с новыми сложностями: природная среда все больше становится частью требований к проекту и его конкурентоспособности, сообщила «Ъ Волга-Урал» экс-заместитель главного архитектора Казани, эксперт градостроитель Дарья Толовенкова. Зеленый и водный каркас из дополнительного элемента благоустройства постепенно превращается в обязательную составляющую развития территории.

Влас Северин