Футболисты «Акрона» в серии пенальти победили «Локомотив» в матче Кубка России

Во вторник, 1 сентября, в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России тольяттинский «Акрон» в Самаре принимал московский «Локомотив». Основное время встречи завершилось со счетом 0:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В серии пенальти победу одержали футболисты «Акрона».

В группе D Пути РПЛ лидирует «Ростов», набравший шесть очков после двух туров. «Акрон» занимает вторую строчку с пятью баллами в активе по итогам трех матчей.

«Локомотив» располагается на четвертом месте, имея два очка после трех игр. На третьей позиции находится ЦСКА, также набравший два балла.

Андрей Сазонов