В Пермском университете меняется проректор по учебной работе

Проректором по учебной работе в Пермском государственном национальном исследовательском университете станет Надежда Борисова. Как рассказали «Ъ-Прикамье» знакомые с ситуацией источники, госпожа Борисова будет назначена на новую должность с 10 сентября текущего года. Ее предшественница Анна Габдурафикова покидает должность по семейным обстоятельствам, но продолжит работу в ПГНИУ в статусе советника при ректорате. Она будет отвечать за взаимодействие и развитие совместных проектов с Московским физико-техническим институтом и Университетом Иннополис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ПГНИУ Фото: пресс-служба ПГНИУ

Госпожа Борисова сейчас занимает должность декана историко-политологического факультета. Надежда Борисова — доктор политических наук, доцент. Факультет она возглавила в 2019 году. По данным «Ъ-Прикамье», исполняющим обязанности декана ИПФ будет назначен кандидат политических наук Михаил Грабевник. Сейчас он занимает должность заместителя декана факультета по науке и начальника отдела академической мобильности вуза. В пресс-службе вуза факт готовящихся кадровых перестановок «Ъ-Прикамье» подтвердили.