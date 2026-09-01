17 театров адаптируют спектакли для незрячих зрителей

Спектакли с тифлокомментированием для незрячих и слабовидящих зрителей покажут 17 театров из разных регионов России. Учреждения получили гранты программы «Особый взгляд» фонда «Искусство, наука и спорт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба фонда «Искусство, наука и спорт» Фото: пресс-служба фонда «Искусство, наука и спорт»

Эксперты отобрали 17 проектов из 50 заявок, поступивших из 35 городов. В конкурсе участвовали как театры с опытом тифлокомментирования, так и коллективы, которые впервые запускают это направление.

Среди победителей — Московский театр «Современник», Санкт-Петербургский государственный драматический театр «На Литейном», Новосибирский государственный академический театр оперы и балета и Нижегородский государственный академический театр кукол. Гранты также получили подмосковные театры «Город» в Долгопрудном и «Наш дом» в Химках.

«Современник» уже внедрял тифлокомментирование в рамках прежних грантовых программ фонда. Теперь в его инклюзивный репертуар вошли четыре постановки: «Мещане» Павла Сафонова, «Три сестры» Галины Волчек, «Три товарища» по роману Эриха Марии Ремарка и «Идеальный расчет» по пьесе Джона Бойнтона Пристли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба фонда «Искусство, наука и спорт» Фото: пресс-служба фонда «Искусство, наука и спорт»

Театр «На Литейном» планирует включить в программу четыре спектакля: «Родные/близкие» по пьесе А. Галина «Ретро», «Звездные псы» режиссера Д. Крестьянкина, «Мудрецы» по пьесе А. Н. Островского и «Тот самый Мюнхгаузен» режиссера А. Серенко по пьесе Г. Горина.

Новосибирский государственный академический театр оперы и балета адаптирует десять постановок. Среди них — оперетта «Летучая мышь», оперы «Иоланта», «Травиата», «Любовный напиток» и «Паяцы», а также балеты «Лебединое озеро», «Тысяча и одна ночь», «Корсар», «Щелкунчик» и «Баядерка».

Профессиональные тифлокомментаторы подготовят описания декораций, костюмов, мимики, жестов актеров и происходящего на сцене. Во время спектаклей их будут транслировать в реальном времени через бесплатное мобильное приложение «Особый взгляд» для людей с нарушениями зрения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба фонда «Искусство, наука и спорт» Фото: пресс-служба фонда «Искусство, наука и спорт»

Гранты программы «Особый взгляд» получили более 170 театров и 100 музеев по всей России. Театрам предоставляли поддержку для организации тифлокомментирования, музеям — для создания тактильных копий экспонатов.