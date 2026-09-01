Житель Оренбурга под предлогом покупки земельного участка похитил 600 тысяч рублей

В суд направлено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Оренбурга, обвиняемого по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

По версии следствия, в ноябре 2023 года обвиняемый убедил своего знакомого приобрести земельный участок на двоих в равных долях. При этом он знал, что является собственником надела. Потерпевший перечислил фигуранту уголовного дела 590 тыс. руб. и передал наличными еще 50 тыс. руб.

Полученными деньгами фигурант распорядился по своему усмотрению.

Руфия Кутляева