Подпольную криптоферму нашли в рыбном цехе под Астраханью

В селе Иванчуг Астраханской области нашли нелегальную майнинговую ферму, которая была замаскирована под рыбоперерабатывающий цех. Энергетики «Россети Юг» зафиксировали аномальный скачок потребления и приехали с проверкой вместе с полицией. Внутри обнаружилось оборудование для добычи криптовалюты, сообщила пресс-служба регионального минпрома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Шевченко Фото: Нина Шевченко

С момента запуска ферма потребила более 454 тыс. кВт в час — почти на 3 млн руб. Этого объема хватило бы на месяц энергоснабжения всех жителей села, отметили в ведомстве.

На месте изъято более 30 единиц техники, составлены акты о безучетном потреблении. Материалы переданы в полицию для решении вопроса о возбуждении уголовного дела.

В минпроме пояснили, что работа нелегальных криптоферм, как и другие виды хищений электроэнергии, приводит к существенному превышению допустимых нагрузок на энергетическую инфраструктуру. Это снижает качество электроснабжения, вызывает скачки напряжения и создает угрозу безопасности энергосистемы. «Трансформаторы и линии электропередачи, работающие в режиме перегрузки, подвержены перегреву и преждевременному выходу из строя. В результате страдают добросовестные потребители», — резюмировали в пресс-службе ведомства.

Нина Шевченко