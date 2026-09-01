Хищения местного пошива

Нижегородский райсуд допросил экс-главу АНО «Горький» Глеба Коновалова и руководителя ЧОП «Боец» Евгения Пономарева, которым инкриминировали особо крупное мошенничество с субсидией проекта «Новый городовой». В 2022—2023 годах почти 14 млн руб. были похищены при пошиве мундиров и охране городовых, полагает следствие: по данным Росгвардии, городовые часто оставались одни, а у охранников не было лицензий. Подсудимые утверждают, что заключили контракты по рыночной цене, лицензия была у ЧОПа, сопровождение городовых подтверждено видеозаписями и проверки не нашли нарушений в расходах АНО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Бывший руководитель АНО «Горький» Глеб Коновалов и глава ЧОП «Боец» Евгений Пономарев на допросе в суде не признали вину в особо крупном мошенничестве с хищением почти 14 млн руб. бюджетной субсидии проекта «Новый городовой», в котором их обвинило следствие. По фабуле дела, в 2022—2023 годах АНО по завышенным ценам заключило контракты на охрану городовых, патрулирующих исторические улицы Нижнего Новгорода, и пошив для них мундиров, а также за счет субсидии обучало сотрудников ЧОП «Боец» и арендовало им офис на центральной улице Большой Покровской.

До «Бойца» услуги АНО по охране оказывало агентство «Группа А», с ним расторгли соглашение, и сотрудники перешли в ЧОП Евгения Пономарева — экс-тренера Глеба Коновалова по боксу. По договору охранных услуг экс-сотрудников правоохранительных органов и силовиков, которые прошли подготовку на городовых, должны были сопровождать двое охранников. Но, как показали результаты проверки Росгвардии, охраны у городовых не было — изначально именно эти доводы легли в основу уголовного дела. Позднее фото- и видеофиксация это не подтвердили, и обвинение фигурантам предъявили уже в завышенных ценах контрактов.

Также следствие выяснило, что у четверти сопровождающих городовых не было охранной лицензии. Но она имелась у самого ЧОП «Боец», сообщил суду Евгений Пономарев. Он рассказал, что подбирал бойцов со спортивным, а не профессиональным разрядом и ежедневно инструктировал их. Высокие расходы на подготовку бойцов он объяснил тем, что они обучались не только рукопашному бою, но и истории Нижнего Новгорода и навыкам оказания первой помощи. Кроме того, по словам подсудимого, следствие необоснованно включило в инкриминируемую сумму уплаченные налоги, прибыль ЧОП и зарплату охранников, которым платили вне зарплатного проекта.

Глеб Коновалов признался, что не контролировал расходы ЧОП: его интересовали сами охранники и фотофиксация их работы. Руководитель АНО также сообщил, что не проверял наличие лицензии у сопровождающих — в соглашении с мэрией таких требований не было. В целом, по словам Глеба Коновалова, в обязанности главы АНО не входил подбор подрядчиков — этим занимались городские власти.

По поводу хищений на пошиве мундиров подсудимый сообщил, что вложил собственные средства в изготовление образцов, которые передал портному для производства линейки мундиров. Однако к старту проекта они оказались не готовы, а договоренности со швеей не были оформлены должным образом, и следствие квалифицировало это как хищение. Глеб Коновалов представил суду собственные расходы. Обосновать он смог не все, но отметил, что компенсировал свыше 600 тыс. руб. в качестве имущественного ущерба АНО.

В середине сентября суд перейдет к прениям сторон. Добавим, на работу городовых бюджет города ежегодно выделял около 60 млн руб., а с началом расследования уголовного дела мэрия отказалась привлекать частных подрядчиков и начала финансировать проект через муниципальное АНО «Центр международного сотрудничества и туризма».

Владимир Зубарев