Выборы в Оренбуржье пройдут без устаревших комплексов обработки бюллетеней

В Оренбургской области на выборах в единый день голосования 20 сентября 2026 года не будут применяться комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) образца 2010 года. Технические средства выведены из эксплуатации решением ЦИК России из-за высокой степени износа, сообщили в региональном избиркоме в ответ на запрос «Ъ-Волга».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как стало известно, аналогичная ситуация наблюдается и в других субъектах РФ. В Екатеринбурге помещения для голосования в этом году также впервые за много лет не оснастят КОИБ. Причиной стали санкционные ограничения, из-за которых в России не смогли наладить производство новых комплексов, тогда как старые выработали свой ресурс.

В распоряжении Избирательной комиссии Оренбургской области имеются КОИБ образца 2017 года, которые в настоящее время проходят техническое обслуживание для обновления программного обеспечения. Приобретение дополнительных комплексов не планируется.

В рамках подготовки к голосованию 20 сентября вопрос об использовании имеющихся технических средств подсчета голосов в регионе не рассматривался. Там, где применение техники не предусмотрено, подсчет голосов будет производиться с использованием стационарных и переносных ящиков в порядке, установленном статьей 68 ФЗ. В облизбиркоме уточнили, что согласно федеральному законодательству участковые комиссии по решению ЦИК могут использовать технические средства подсчета голосов вместо стационарных ящиков. В случае совмещения дней голосования на выборах разных уровней применение КОИБ обязательно.

Яна Вежлева