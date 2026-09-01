Специалисты «Воронежэнерго» выявили в Россошанском районе нелегальную майнинговую ферму

Специалисты филиала «Россети Центр» — «Воронежэнерго» выявили в Россошанском районе майнинговую ферму, работа которой сопровождалась безучетным потреблением электроэнергии и влияла на качество электроснабжения жителей сразу нескольких населенных пунктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Россети Центр» - «Воронежэнерго» Фото: «Россети Центр» - «Воронежэнерго»

Поводом для проверки стали неоднократные обращения потребителей из села Евстратовка и хуторов Малая Меженка и Славянка, жаловавшихся на перепады напряжения и кратковременные перерывы в электроснабжении.

В ходе контрольных мероприятий специалисты блока безопасности филиала установили, что в одном из нежилых зданий в Россоши размещено оборудование для добычи криптовалюты — 110 системных блоков различных моделей. При проверке также было выявлено вмешательство в работу системы учета электроэнергии. В измерительные цепи были установлены перемычки, позволявшие занижать фактический объем потребления. Нарушение зафиксировано с помощью фото- и видеосъемки, составлены соответствующие акты.

Расчетный объем безучетного потребления электроэнергии составил более 1,27 млн кВт•ч, стоимостью около 5,9 млн рублей. Материалы по выявленному факту направлены в правоохранительные органы.

Незаконное вмешательство в работу электросетевой инфраструктуры создает дополнительную нагрузку на сети и негативно влияет на качество электроснабжения добросовестных потребителей. В данном случае после пресечения нарушения нагрузка на питающую линию снизилась ориентировочно на 50%, что позволило устранить перерывы в электроснабжении и нормализовать параметры напряжения в нескольких населенных пунктах.

«Обращения жителей о снижении качества электроснабжения для нас являются основанием для детальной проверки работы сети. В данном случае анализ ситуации позволил установить, что существенную дополнительную нагрузку создавало энергоемкое оборудование, при этом часть потребляемой электроэнергии не учитывалась. После пресечения нарушения параметры электроснабжения жителей нормализовались», – отметил директор «Воронежэнерго» Вячеслав Антонов.

Если вам известно о вмешательстве в работу электрооборудования, незаконном подключении к электросетям или применении устройств, искажающих показания приборов учета, сообщите об этом по телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия 220»: 8-800-220-0-220 (круглосуточно, бесплатно, анонимно) или по короткому номеру 220 с мобильных устройств. Также доступна анонимная форма сообщения на официальном сайте компании: сообщить о хищении электроэнергии.