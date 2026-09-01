Курганские полицейские помогли выдворить 16 нелегальных мигрантов

По итогам профилактического мероприятия в Курганской области за пределы страны были выдворены 16 нелегальных мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

За три дня операции полицейские проверили 639 объектов, более 1 тыс. иностранцев и 50 мест их компактного проживания. Выявлено 139 административных правонарушений в сфере миграции. Вынесено 16 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы РФ и 46 — о неразрешении въезда. Двум мигрантам аннулировали виды на жительство, 18-ти — трудовые патенты. Возбуждены четыре уголовных дела по ст. 322.3 У РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина).

Виталина Ярховска