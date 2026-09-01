В Самарской области селлеры, пострадавшие от атак на центры Wildberries и OZON, могут получить льготные займы

Селлеры из сферы обрабатывающих производств, пострадавшие в результате атак на логистические центры Wildberries и OZON, могут получить льготное финансирование от регионального гарантийного фонда. Об этом сообщает минпромторг Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Ставка займа составит 3%. Для начинающего бизнеса предусмотрена сумма до 3 млн руб., для действующего бизнеса — до 5 млн руб. Срок займа — три года.

Руфия Кутляева