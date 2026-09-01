Введение нового ГОСТа по эксплуатации дорожных ограждений может усложнить работу региональных дорожных служб. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в министерстве транспорта Кировской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Кировской области ожидают роста нагрузки на дорожные службы из-за нового ГОСТа

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ В Кировской области ожидают роста нагрузки на дорожные службы из-за нового ГОСТа

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

По оценке регионального Минтранса, ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Требования к эксплуатации», первую редакцию проекта которого разместили 18 августа, нужен, поскольку устанавливает единые требования к содержанию и эксплуатации дорожных ограждений, сроки устранения дефектов в зависимости от категории дороги и методы контроля их состояния.

Проект предусматривает классификацию типов ограждений, критерии оценки их состояния, правила регулярных и инспекционных осмотров, требования к замене поврежденных элементов, а также нормативы по очистке и обслуживанию конструкций.

В ведомстве отметили, что после введения новых требований дорожным службам потребуется соблюдать установленные сроки устранения дефектов, проводить дополнительные осмотры и измерения, документировать выявленные нарушения и обучать персонал новым методикам контроля. Это увеличит административную нагрузку и может потребовать дополнительного оборудования.

Анна Кайдалова