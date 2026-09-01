Оренбургский цирк перейдет на круглогодичный режим работы после 2028 года

Оренбургский цирк после капитального ремонта перейдет на круглогодичный режим работы. Ранее здание функционировало только в теплый сезон, сообщил генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков в интервью ТАСС. Решение о реконструкции принято совместно правительством области и «Росгосцирком». Ремонтные работы уже начались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Здание цирка было построено в 1935 году. Единственная серьезная реконструкция проводилась в 1975–1976 годах, когда деревянную конструкцию заменили кирпичной, а брезентовый купол — металлической крышей. Специалисты отмечают, что за прошедшие десятилетия цирк сильно устарел как внешне, так и технически. Сообщается, что ремонт завершится в 2028 году.

Проект предусматривает обновление фасада, внутренних помещений, создание современного манежа, зрительного зала и модернизацию подкупольного пространства. Для артистов оборудуют новые гримерки, для зрителей — просторное фойе, детские зоны и фудкорт. В дизайне интерьеров использованы мотивы сарматского золота и звериные образы, что будет являться отсылкой к историческому наследию Оренбуржья.

Яна Вежлева