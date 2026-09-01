Мэр Саратова показал, как проехать к вокзалам и где парковаться

Глава Саратова Игорь Молчанов представил схему подъезда к железнодорожному и автовокзалам. К железнодорожному вокзалу можно подъехать с улиц Аткарской и Большой Казачьей, повернув на кольцо с ул. Московской. К автовокзалу ведут улицы Емлютина и Московская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Канал Игоря Молчанова в MAX Фото: Канал Игоря Молчанова в MAX

На месте снесенного общежития слева от Привокзальной площади оборудуется парковка на 134 машино-места. До 12 сентября планируется заасфальтировать территорию, нанести разметку и установить знаки. На начальном этапе парковка будет бесплатной, переход на платный режим ожидается уже в этом году.

Ранее проводился аукцион на обустройство парковки. Начальная стоимость составила 6,16 млн руб. Планировалось создать 211 машиномест, из них 27 — для инвалидов.

Нина Шевченко