В Самаре на новом дублере Московского шоссе завершили укладку асфальта

В Самаре на дублере Московского шоссе на участке от ТЦ «Metro» до Северного переулка уложили новое покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона на полимерно-битумном вяжущем. Об этом сообщает минтранс Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Строительные работы начались осенью 2025 года. Подрядчик переустроил сети газопровода и водовода, проложил кабели освещения, собрал «дорожный пирог» и установил опоры. Вдоль дороги построены пешеходная и велосипедная зоны.

На участке ведется благоустройство: озеленение, установка дорожных знаков и нанесение разметки. Работы планируется завершить осенью этого года.

В ведомстве отмечают, что по плану дублер разгрузит Московское шоссе в часы пик и обеспечит удобный подъезд к жилому микрорайону на месте бывшей 94-й воинской части.

Руфия Кутляева