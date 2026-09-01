Около 160 тысяч человек пошли в школу в Нижнем Новгороде 1 сентября

Учебный год начался в Нижнем Новгороде в 180 муниципальных школах, которые примут около 160 тыс. человек. На подготовку школ к 2026-2027 учебному году направили 2,2 млрд руб., рассказал мэр Юрий Шалабаев, который побывал на торжественной линейке в школе №22.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Емельянов / Коммерсантъ Фото: Егор Емельянов / Коммерсантъ

Глава города рассказал, что многие школы отказались от проведения торжественных линеек на открытом воздухе и ограничились актовыми залами учебных учреждений. «На данный момент это ни с чем не связано. Руководители образовательных учреждений сами выбирают формат проведения линеек. Есть определенные инструкции и рекомендации по соблюдению всех мер безопасности, включая и сигналы о беспилотной опасности, которые мы получаем», — сказал господин Шалабаев, отвечая на вопрос «Ъ-Приволжье».

Как писал «Ъ-Приволжье», в первый класс в 2026 году в Нижнем Новгороде пошли около 14 тыс. детей.

Егор Емельянов