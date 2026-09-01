Челябинский адвокат Александр Урычев получил срок за помощь в передаче взятки

Калининский районный суд Челябинска признал виновным адвоката адвокатской палаты Челябинской области Александра Урычева в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Его приговорили к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Суд установил, что 18 ноября 2025 года Александр Урычев у здания службы исполнения наказаний в Челябинске получил от супруги осужденного 2 млн руб. Средства он должен был передать сотрудникам суда через другого адвоката, чтобы доверителю смягчили наказание. Адвоката задержали сотрудники УФСБ Россит по области с поличным.

Помимо основного наказания, фигуранту назначили штраф в размере 6 млн руб. Также ему запретили заниматься адвокатской деятельностью на срок три года. Приговор в законную силу не вступил.

Виталина Ярховска