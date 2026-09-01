Школы в Оренбуржье приняли 237 тысяч школьников 1 сентября

В Оренбурге стартовал новый учебный год: с 1 сентября начались занятия в 84 городских школах, где с сегодняшнего дня приступили к обучению 76 тыс. детей, из которых 6,5 тыс. — первоклассники. Об этом сообщил мэр города Альберт Юмадилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин / Коммерсантъ Фото: Андрей Репин / Коммерсантъ

Также начали работу 120 детских садов, которые приняли 28 тыс. дошкольников. Помимо этого в День знаний открыты 11 центров дополнительного образования.

В масштабах Оренбургской области учебный процесс организован почти в 800 школах. Общее число школьников в регионе достигло 237 тыс., при этом первоклассников среди них — более 19 тыс.

Яна Вежлева