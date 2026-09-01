В Самаре установили скульптурную композицию, посвященную учителям

Накануне Дня знаний в Самаре на территории школы № 41 «Гармония» по инициативе родителей учеников установили скульптурную композицию, которая посвящена действующим педагогам школы и ее ветеранам. Об этом сообщает администрация Самары.

Высота композиции составляет 1,8 м. Выполнена она из гранита — цельный камень доставлен из Санкт-Петербурга (Елизаровское месторождение). Бронзовые элементы отливались частями, затем собирались, стягивались болтами и проваривались по швам. Гранитные блоки крепились на клей и анкеры. Автор композиции — скульптор, заслуженный художник РФ Иван Мельников.

В торжественной церемонии открытия участвовали глава Самары Иван Носков, председатель Думы Самары Сергей Рязанов и заместитель председателя правительства Самарской области Вячеслав Романов.

«Идею установить скульптуру, посвященную педагогам, мы сразу поддержали. Ее одобрил и Департамент образования, и глава города Иван Николаевич Носков. За лето творческая команда воплотила проект в жизнь прямо в центре нашего школьного двора. Композиция посвящена труду всех учителей, а ее прообразом стал собирательный образ советского педагога — заслуженного учителя РСФСР. Главная цель проекта — в том, чтобы подрастающее поколение каждый день помнило о ценности учительского труда и относилось к наставникам с глубоким уважением», — рассказал директор школы № 41 «Гармония» Сергей Пичкуров.

Руфия Кутляева