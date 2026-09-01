От оперы до перфоманса

Сентябрь открывает новый театральный год масштабными релизами на любой вкус. В планах на первый осенний месяц — авангардная опера на фестивале Шостаковича, дерзкий «Гамлет» с настоящими мастерами фехтования и уникальный спектакль-музей в Новокуйбышевске.



Опера «Нос»

Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича | 12+

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6 сентября в 15:00

8 сентября в 18:30

Событие: открытие VII Международного фестиваля искусств «Шостакович. Над временем»

Основа: либретто Е. Замятина, А. Прейса, Г. Ионина и Д. Шостаковича по повести Н. Гоголя

Сюжет и атмосфера

История начинается с сюрреалистичного утра, когда главный герой обнаруживает, что от него сбежал собственный нос и начал вести самостоятельную, гораздо более успешную жизнь. Написанная 22-летним Дмитрием Шостаковичем в 1928 году, эта опера стала ярким манифестом авангарда. Сюжет остроумно высмеивает бюрократию, погоню за статусом и потерю индивидуальности. Абсурд происходящего подчеркивается гротескной музыкой и стремительной сменой сцен.

Спектакль «Пегий пёс, бегущий краем моря. Возвращение к отцу»

Театр для детей и молодёжи «Мастерская» | 12+

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11 сентября в 18:30

Событие: премьера, приуроченная к Году единства народов в России (2026 г.)

Основа: одноименная повесть-притча Чингиза Айтматова

Сюжет и атмосфера

История о взрослении, преодолении страха и родовой памяти, где миф переплетается с реальностью. В центре сюжета — мальчик, который впервые выходит в море с суровыми взрослыми и сталкивается с необходимостью принять судьбоносное решение в экстремальной ситуации. Постановка поднимает вечные темы долга перед предками, хрупкости жизни и духовной связи разных поколений и культур.

Особенность постановки

В основе спектакля лежит выразительный пластический рисунок. Язык сценического движения органично дополняет текст и музыку. Через цельные визуальные образы и глубокую психологическую игру сильного актерского ансамбля авторы передают мистическую атмосферу прозы Айтматова.

Спектакль «Гамлет»

Театр для детей и молодёжи «Мастерская» | 16+

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20 сентября в 17:00

Событие: масштабная классическая постановка с фокусом на актерский ансамбль

Основа: одноимённая трагедия Уильяма Шекспира

Сюжет и атмосфера

История датского принца переосмыслена через призму современного театрального языка. Режиссёр делает акцент на внутреннем конфликте героев, исследовании границ выбора и личной ответственности, выводя на первый план психологическую глубину персонажей. Классическая основа Шекспира сочетается с дерзким сценическим решением, благодаря чему текст звучит остро и актуально.

Особенность постановки

Важной частью драматургии станут масштабные сценические поединки. Над пластикой боя работают приглашенные мастера спорта по фехтованию — братья-близнецы Виктор и Олег Мазуренко. Они создали уникальный авторский стиль арт-фехтования (экшен), который связывает исторический бой XVI–XVIII веков с эстрадно-цирковым искусством.

Спектакль «На выписку»

Самарский академический театр драмы им. М. Горького (экспериментальная сцена) | 16+

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12 и 13 сентября

8 октября

Событие: премьера к открытию 176-го театрального сезона

Основа: пьеса Николая Пинчука

Сюжет и атмосфера

Простая и проникновенная история о человеческих отношениях и адаптации к мирной жизни в новых условиях. Постановка рассказывает о том, как важно преодолеть невзгоды, заново найти смысл жизни и не утратить веру в себя. Спектакль показывает, как ценно в переломные моменты сохранять чувство юмора, уметь слушать музыку и встретить человека, который способен перевернуть твою судьбу.

Спектакль «Отцы и дети»

Самарский академический театр драмы им. М. Горького (основная сцена) | 16+

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Осень 2026 года (точные даты показов будут объявлены театром)

Событие: премьера 176-го театрального сезона от известного российского режиссера

Основа: пьеса Брайана Фрила «Отцы и сыновья» по мотивам романа Ивана Тургенева

Сюжет и атмосфера

История о героях, застрявших в одиночестве и безвременье России накануне масштабных реформ. Сыновья здесь кажутся старше отцов, а наивные отцы тщетно цепляются за прошлое. В центре сюжета — нигилист Базаров, человек практики и разрушения, чьи беспощадные ответы разбивают прежние устои. Это универсальная история о блудном сыне, возвращающемся к Отцу-Богу, где раскаленный воздух всеобщего непонимания способна взорвать и смягчить только любовь.

Спектакль «Грань города N. Анна»

Государственный драматический театр «Грань» и Пространство Музея истории города Новокуйбышевска | 12+

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Премьерные показы — 24 сентября и в октябре 2026 года

Событие: премьера в рамках Большого междисциплинарного проекта «МузейТеатр»

Основа: пьеса Марины Крапивиной, созданная по архивным материалам и артефактам

Сюжет и атмосфера

Документально-художественное высказывание о ключевой личности в истории Новокуйбышевска — Анне Сергеевне Федотовой, первом директоре Завода синтезспирта Куйбышевского совнархоза. Проект исследует городскую среду и память места. Постановка превращает подлинные исторические архивы в живое сценическое действие, разворачивающееся прямо в музейных залах.

Особенность постановки

Спектакль сочетает в себе театральные, музейные и кинематографические формы. Репетиции и съемки проходят не только на сцене, но и на съемочной площадке, и в самом музее. Мультимедийный проект реализуется театром «Грань» при поддержке Фонда Потанина и охватывает пять городов России. Итоги этого эксперимента подведут на форуме в Перми.

Спектакль «Солярис»

Самарский театр юного зрителя «СамАрт» (большая сцена) | 16+

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С 11 сентября

Событие: Открытие нового сезона масштабной философской фантастикой.

Основа: Одноимённый научно-фантастический роман Станислава Лема.

Сюжет и атмосфера

Учёный-психолог Крис Кельвин прибывает на исследовательскую станцию планеты Солярис, полностью покрытой разумным Океаном. Встреча с необъяснимым заставляет героев столкнуться с собственным прошлым. По задумке польского философа и футуролога Станислава Лема, контакт с инопланетным разумом здесь уступает место более глубокой теме — встрече человека с самим собой. Загадочный Океан становится зеркалом, которое материализует прошлые ошибки, страхи и травмы героев.

Особенность постановки

Режиссер уходит от классической фантастики в сторону экзистенциальной драмы, где Океан проводит операцию «Человек» и подводит героев к растворению в любви и потере себя ради близкого. Спектакль создается силами сильнейшего ведущего актерского состава театра и исследует проблемы существования человека в мире, где технологии вытесняют его деятельность.

Спектакль «Три сестры»

Самарский театр юного зрителя «СамАрт» (камерная сцена) | 16+

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23, 24, 29 сентября в 18:00

23 октября в 18:00

Событие: экспериментальная премьера в рамках открытия нового сезона

Основа: одноименная пьеса Антона Чехова

Сюжет и атмосфера

Камерный взгляд режиссера и его учеников на знаменитую драму об угасании дворянского гнезда, контрастирующий по масштабу с большой сценой «Соляриса». В провинциальном городе, где знание трех языков кажется ненужной роскошью, герои погружаются в рутину, гнилую скуку и «мерлехлюндию». Старые часы с боем отсчитывают время в гостиной с колоннами, пока единственное желание трех сестер — уехать в Москву — растет все больше.

Особенность постановки

Чеховский текст очищен от академического пафоса. Спектакль фокусируется на манифесте барона Тузенбаха о грядущих переменах — времени, которое должно сдуть с людей лень, равнодушие и предубеждение к труду. Это тонкое исследование человеческой природы, застрявшей между иллюзиями и суровой реальностью.