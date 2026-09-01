Медучреждения Казани вернулись к штатной работе после сообщений о минировании
Медицинские учреждения Татарстана, подведомственные Минздраву республики, работают в штатном режиме после утренних сообщений об угрозе минирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Детской республиканской клинической больницы.
Утром 1 сентября в учреждения поступили анонимные сообщения о возможном минировании. Информацию передали соответствующим ведомствам. В медучреждениях провели частичную эвакуацию и обследование помещений на наличие посторонних предметов.