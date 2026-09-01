Умер председатель совета директоров Челябинского мехзавода

На 83-м году жизни скончался председатель совета директоров, экс-генеральный директор Челябинского механического завода Юрий Вагин. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Юрий Вагин руководил заводом более 17 лет — с 1987-го по 2004 год. С 2013 года был председателем совета директоров АО «ЧМЗ». Имеет звания заслуженного работника Минтопэнерго России, почетного работника топливно-энергетического комплекса РФ и почетного машиностроителя страны.

Виталина Ярховска