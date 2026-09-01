В Самаре школьники создали площадку для тренировки управления дронами

В Самаре появилась специализированная площадка для тренировки управления беспилотными летательными аппаратами — «Путь дронов». Ее обустроили ученики школы № 10 «Успех» в рамках проекта «Школьная академия городских инициатив» («ШАГИ»). Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Самары Фото: Администрация Самары

Площадку посетил глава Самары Иван Носков. Школьники продемонстрировали гостям, как управляют учебным дроном, а глава города под их руководством сам запустил аппарат.

Площадку оборудовали при поддержке городского бюджета: приобрели сетку, ворота для полетов, кубы и подвесные кольца. По словам Ивана Носкова, важно не просто научить ребят управлять техникой, но и помочь им разобраться в физике процесса работы беспилотных систем — это может стать основой будущей профессии.

Один из участников проекта, ученик Михаил Фурашов, подчеркнул, что дроны сегодня востребованы не только в военной сфере: их используют, например, при тушении пожаров, в картографии и геодезии.

Школа № 10 «Успех» системно развивает инженерно-техническое направление. В этом году при поддержке правительства Самарской области в учреждение закупили дроны, 3D-принтер, фрезерные станки (по металлу и дереву), станок лазерной резки и набор робототехники. В школе действуют инженерные классы с углубленным изучением физики, математики и информатики, а также класс «Ростехкласса»; учреждение является опорной площадкой ПАО ОДК «Кузнецов».

Проект «ШАГИ» охватывает и другие самарские школы: в общей сложности в городе реализуется девять инициатив. Среди них — создание «Открытого школьного музея», пространства «Вдох» с амфитеатром, интерактивного пространства «Самара. Космос. Первые», стелы «Мирный атом» и модернизация спортивных и рекреационных зон.

Георгий Портнов