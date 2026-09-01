Удобрения ФосАгро вновь включены в сотню лучших товаров России

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Аммофос высшего сорта и монокальцийфосфат (КМКФ) – кормовая добавка для сельскохозяйственных животных и птиц, выпускаемые Балаковским филиалом АО «Апатит» (Группа «ФосАгро»), вошли в число победителей регионального этапа 29-го Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших товаров России».

Директор предприятия Алексей Иванов поблагодарил экспертов за высокую оценку работы всего коллектива завода и напомнил, что продукция балаковского подразделения ФосАгро с 2019 года по итогам конкурса традиционно включаются в список лучших товаров области и страны.

- В прошлом сезоне в оценке впервые участвовали сульфат аммония и NPS трёх марок: 14:70(+7), 14:40(+7 +1Zn), 16:20 (+14). В итоге они были признаны лучшими и были достойно представлены на федеральном уровне. Аммофос и КМКФ после победы в региональном этапе также продолжат борьбу за звание лучших на всероссийском уровне. Кроме того, у нас за последний год случилось пополнение в продуктовой линейке, мы выпускаем, в частности, диаммонийфосфат и NPK-удобрения различных марок, отвечающие высоким международным стандартам качества и экологической безопасности. И я уверен, что и они в ближайшее время смогут принять участие в этом престижном соревновании, - добавил Алексей Иванов.