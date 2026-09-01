Губернатор Оренбуржья открыл новый Политехнический лицей 1 сентября

В День знаний, 1 сентября, губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев поздравил учеников и педагогов Политехнического лицея Оренбурга. Это крупнейшее образовательное учреждение региона: его площадь составляет 44 тыс. кв. метров. В школе оборудованы 132 кабинета, четыре спортзала, два футбольных поля, актовый зал и просторная столовая. В этом году в лицее будут учиться более 1,5 тыс. школьников, почти 200 из них — первоклассники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев

Фото: пресс-служба президента РФ Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев

Фото: пресс-служба президента РФ

На базе лицея открыты профильные классы: космический (при поддержке Роскосмоса), операторов БПЛА (совместно с оренбургским предприятием), предпринимательский (с ТПП региона) и медицинский (с оренбургским медколледжем). Лицей также стал партнером «Сириуса», что расширяет образовательные возможности для учеников. Господин Солнцев выступил на торжественной линейке и пожелал школьникам успехов в новом учебном году.

Яна Вежлева