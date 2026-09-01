Саратовский облсуд рассмотрит апелляцию кандидата в Госдуму Николая Бондаренко

Саратовский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Николая Бондаренко на решение Октябрьского районного суда Саратова, из-за которого коммуниста могут снять с выборов. Дата заседания пока не назначена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Симонова Фото: Ольга Симонова

В августе суд оштрафовал политика на 1 тыс. руб. по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование экстремистской символики). Поводом для привлечения к административной ответственности стала публикация в мессенджере Telegram, датированная 2024 годом.

Господин Бондаренко вину не признал. В ходе судебного разбирательства он заявил, что не имеет отношения к ресурсу, на котором был размещен пост. По словам политика, сторона обвинения не смогла доказать его причастность к публикации, допустив, что «это мог совершить кто угодно».

Господин Бондаренко выдвинут кандидатом в депутаты Госдумы по региональной группе, объединяющей Удмуртию и Пермский край. Наличие действующего административного наказания по ст. 20.3 КоАП РФ является основанием для ограничения пассивного избирательного права. В случае если облсуд оставит решение районного суда в силе, избирательная комиссия получит основания для снятия господина Бондаренко с предвыборной гонки.

Подробнее о судебном процессе читайте в материале «Дневник депутата проверили на экстремизм».

Никита Маркелов