Чиновника из Знаменска оштрафовали за нападения бродячих собак на астраханцев

Замглавы Знаменска, ответственного за ЖКХ, суд приговорил к штрафу в 60 тыс. руб. Чиновника признали виновным в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), сообщили в пресс-службе Ахтубинского районного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд назначил штраф чиновнику из Знаменска за бездействие по отлову собак

Фото: Нина Шевченко Суд назначил штраф чиновнику из Знаменска за бездействие по отлову собак

Фото: Нина Шевченко

Суд установил, что в период с апреля по декабрь 2025 года фигурант, будучи начальником управления по вопросам ЖКХ администрации МО ЗАТО Знаменск, не занимался отловом бродячих собак. При этом чиновник знал, что агрессивные животные нападают на жителей города, и не обеспечил координацию своего управления по этому вопросу. В результате нескольких человек покусали собаки.

Помимо штрафа суд запретил бывшему замглавы Знаменска занимать определенные должности в органах местного самоуправления сроком на два года. Приговор в законную силу не вступил.

По данным из открытых источников, в указанный период начальником УЖКХ Знаменска являлся Олег Селезнев.

Марина Окорокова