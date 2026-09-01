Удмуртия заняла первое место в ПФО по объему срезанных цветов за год

76,5 млн срезанных цветов и цветочных бутонов вырастили в Удмуртии в 2025 году — это чуть более половины всех сборов в ПФО. Как подсчитали аналитики Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ), по объему выращенных цветов Удмуртия превзошла суммарный результат Северо-Западного, Уральского, Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Республика также сформировала около 94% производства фермерских хозяйств и ИП в ПФО»,— говорится в сообщении. В целом в ПФО произвели 150 млн таких цветов, что на 15% больше, чем годом ранее. Следом за Удмуртией идет Мордовия с объемом 39 млн штук.

«Цветоводство в ПФО развивается сразу по нескольким направлениям: наряду с крупными тепличными производствами заметную роль играют фермерские хозяйства. Такая структура делает отрасль более устойчивой, позволяет расширять локальное предложение и сокращать путь цветка от производителя до покупателя»,— отметили в РСХБ.

Ключевые производители и импортеры насыщают рынок в основном розами (49%), хризантемами (15%), гвоздиками (11%) и герберами (до 8%). В среднем граждане покупают два—три букета в год, особенно они востребованы перед началом учебного года.