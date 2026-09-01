Урок для «право имеющих»

Челябинский театр кукол имени Вольховского представил премьеру спектакля «Родион Романович и Порфирий Петрович». Постановка заслуженного артиста РФ Александра Борока, определенная как «уроки совести», переносит действие «Преступления и наказания» из петербургских трущоб в пространство обычного школьного класса. В этом «театре в классе» парты становятся ареной психологического поединка, а марионетки, прячущиеся в портфелях,— проводниками в готическую реальность Достоевского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кукольный Родион Раскольников с растерянным взглядом отрицает обвинения

Фото: Александра Пожар, предоставлены Челябинским театром кукол им. Вольховского Кукольный Родион Раскольников с растерянным взглядом отрицает обвинения

Фото: Александра Пожар, предоставлены Челябинским театром кукол им. Вольховского

Режиссер Александр Борок, лауреат «Золотой маски», в своей новой работе обращается к концепции театральной интервенции. Первоначальный замысел был партизанским проникновением в школы: актеры должны были приходить в реальные общеобразовательные школы под видом новых педагогов.

«Я вообще изначально хотел обмануть детей, чтобы они действительно поверили, что к ним пришел новый учитель и новый соученик. Но мы с художником Ириной Хмарук вовремя поняли: обмануть современного подростка, который сам сдает деньги, практически невозможно»,— признается господин Борок.

От идеи, однако, дух обмана остался центральным, а спектакль все еще нацелен на то, чтобы играть его не только на малой сцене театра, но и прямо в школах. Это позволяет сделать довольно минималистичные декорации, которые умещаются в руках.

Малая сцена театра трансформирована в лиминальное пространство — до боли знакомый кабинет литературы, где над доской вместо портретов ученых-естествоиспытателей висят тиражированные лики Федора Михайловича. Парты, испещренные аутентичными надписями и рисунками, создают ощущение застывшего, вневременного школьного быта, где каждый зритель — невольный соучастник процесса. Места для зрителей — в центре зала, за партами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Учитель-Порфирий нависает над заключенным в каморке Раскольниковым.

Фото: Александра Пожар, предоставлены Челябинским театром кукол им. Вольховского Учитель-Порфирий нависает над заключенным в каморке Раскольниковым.

Фото: Александра Пожар, предоставлены Челябинским театром кукол им. Вольховского

Спектакль выстроен как сложная двухслойная конструкция. На первом уровне, бытовом, разворачивается типичная школьная сцена. В класс входит новая Учительница литературы (заслуженная артистка Челябинской области Марианна Тарасова) — фигура эксцентричная в своих модных желтых сапогах и очках в ярко-зеленой оправе. В руках она удерживает монументальную стопку книг, символизирующую неподъемный груз классического наследия. Вслед за ней появляется Ученик (Виталий Пилипенко), чья деталь — старый, пузатый кожаный портфель, привет из другой эпохи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Скрытая за книжной стопкой контора следователя. Фото: Александра Пожар, предоставлены Челябинским театром кукол им. Вольховского Фото: Александра Пожар, предоставлены Челябинским театром кукол им. Вольховского Фото: Александра Пожар, предоставлены Челябинским театром кукол им. Вольховского Следующая фотография 1 / 3 Скрытая за книжной стопкой контора следователя. Фото: Александра Пожар, предоставлены Челябинским театром кукол им. Вольховского Фото: Александра Пожар, предоставлены Челябинским театром кукол им. Вольховского Фото: Александра Пожар, предоставлены Челябинским театром кукол им. Вольховского

Второй уровень, метафизический, скрыт внутри этих предметов. Портфель Пилипенко оказывается детально проработанной диорамой мансарды Раскольникова. Актер бережно сдвигает стенку, и перед зрителем открывается крошечная комната с отвратительно-желтыми обоями. Стопка книг в руках Тарасовой раздвигается, превращаясь в гротескный кукольный кабинет следователя Порфирия Петровича с непропорционально высокими окнами и давящей клаустрофобной атмосферой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Пожар, предоставлены Челябинским театром кукол им. Вольховского Фото: Александра Пожар, предоставлены Челябинским театром кукол им. Вольховского

В этих микромирах живут марионетки, выполненные в эстетике мрачной готической анимации. Кукла Раскольникова отражает депрессию: грязная одежда, сальные всклокоченные к плечам волосы, пугливый взгляд. Ее конечности двигаются так, будто они вот-вот оторвутся от тельца, а «кресты», которыми управляют артисты, становятся визуальной метафорой фатализма.

Для молодого актера Виталия Пилипенко роль Родиона Раскольникова стала, по его собственному признанию, «ролью на перелом». Пилипенко, окончивший школу в 2016 году, строит образ на узнаваемых подростковых паттернах.

«Я не скажу, что я “герой” по амплуа. Я больше какой-то двоечник-хулиган, нелепый. А тут — серьезный человек с идеей, которая рушится на глазах»,— отмечает артист.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артист Виталий Пилипенко (Раскольников) встречается вглядом с кукольной версией своего героя.

Фото: Александра Пожар, предоставлены Челябинским театром кукол им. Вольховского Артист Виталий Пилипенко (Раскольников) встречается вглядом с кукольной версией своего героя.

Фото: Александра Пожар, предоставлены Челябинским театром кукол им. Вольховского

Пилипенко ведет себя с Порфирием не как философ с оппонентом, а как виноватый ученик, который «что-то натворил» и пытается скрыть это перед лицом грозного авторитета. Физическая отдача актера поражает: к середине сорокапятиминутного действия он буквально взмокает от пота, его лицо багровеет, а лацкан пиджака становится влажным.

Для Пилипенко работа над ролью стала и личным открытием Достоевского: если в школе он читал «лишь бы не приставали», то сейчас, пропуская через себя натуралистичные сцены романа, он ощущает его близость и психологичность.

Марианна Тарасова, воплощающая Учительницу, фактически берет на себя роль следователя-манипулятора.

«Порфирий — персонаж необычный, он подходит к профессии не по формулам, а творчески. Он изучает людей, он провоцирует их на истерики, на открытые эмоции»,— говорит госпожа Тарасова.

Для актрисы работа в «школьных» условиях — это реализация детской мечты об учительстве, но с горьким привкусом.

Сложность задачи Марианны Тарасовой заключалась в необходимости подавить естественные «материнские чувства» к своему сценическому ученику Виталию Пилипенко. Ей приходится играть жестокого провокатора, который играет Раскольниковым, как кошка с мышкой. Все-таки сцены допроса — это акт изощренного интеллектуального насилия.

Александр Борок сознательно ограничивает спектакль тремя сценами встреч Раскольникова и Порфирия Петровича.

«Подросток не способен оценить весь объем Достоевского, там слишком много “взрослого”. Мы взяли конкретную психологическую дуэль, чтобы все происходило на их ладошках»,— поясняет режиссер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Пожар, предоставлены Челябинским театром кукол им. Вольховского Фото: Александра Пожар, предоставлены Челябинским театром кукол им. Вольховского

Куклы в этом спектакле — способ дистанцирования, позволяющий увидеть драму «маленьких человечков» с позиции демиурга. Куклы перемещаются по партам, тычут друг в друга пальцами, забиваются в углы своих диорам. Это психологический хоррор, упакованный в формат школьного часа (спектакль длится ровно 45 минут).

Марианна Тарасова отмечает, что современная школа зачастую «отпугивает ненавистью к классике», превращая великие тексты в материал для ЕГЭ. Театр же в данном случае выступает в роли крючка. Актеры признают, что современным «детям гаджетов» проще выбрать краткое содержание в электронном виде, но спектакль, где страсти разворачиваются на расстоянии вытянутой руки, способен вселить тот самый интерес: «А чем же там все закончится?».

Несмотря на то, что спектакль ориентирован на подростков (рекомендованный возраст — 15+), Александр Борок не стремится разжевать мораль. В этой школе не дают готовых ответов. Зритель остается наедине с вопросом о «право имеющих», видя перед собой не величественного преступника, а испуганного юношу и уставшую женщину-манипулятора.

«Мир изменить невозможно, мир сам меняется. Но мы какую-то крупицу в это вносим»,— резюмирует режиссер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Пожар, предоставлены Челябинским театром кукол им. Вольховского Фото: Александра Пожар, предоставлены Челябинским театром кукол им. Вольховского

«Родион Романович и Порфирий Петрович» в Театре кукол — это эстетически безупречный разговор о границах совести. Когда куклы возвращаются в свои портфели, а театральный звонок возвещает о конце урока, зритель обнаруживает себя не в классе, а в пространстве психологической готики, где Достоевский звучит как современный триллер о потере души.

Театр кукол имени Вольховского показывает: чтобы продемонстрировать механику человеческого падения, не нужно много декораций — достаточно старого портфеля, стопки книг и двух актеров, готовых на износ сражаться за капельку правды.

Евгений Рыженьков