В Хвалынске расторгли контракт на обустройство парка после прокурорской проверки

Администрация Хвалынска досрочно расторгла контракт с ООО «Строй путь» на благоустройство общественного пространства «Сад Михайловых». Подрядчик получил аванс в 22,1 млн руб., но не предоставил отчетность о выполненных работах. Новый аукцион на сумму 76,4 млн руб. уже объявлен, следует из данных ЕИС «Закупки»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Благоустраиваемый сад расположен возле особняка Кузнецовых-Михайловых в Хвалынске

Фото: Правительство Саратоской области Благоустраиваемый сад расположен возле особняка Кузнецовых-Михайловых в Хвалынске

Фото: Правительство Саратоской области

Соглашение между МУ «Служба благоустройства города» и местным подрядчиком было заключено 8 июня 2026 года, а 21 августа расторгнуто по соглашению сторон. Сведения о фактическом исполнении этапов контракта в информационной системе отсутствуют. Повторный тендер с начальной ценой 76,4 млн руб. продлится до 7 сентября, итоги будут подведены 9 сентября. Спецификация работ, включающая высадку 131 туи, строительство фонтана, теплицы и установку 4-метрового арт-объекта, осталась без изменений.

Официально причины разрыва сделки не называются. Ранее надзорное ведомство добилось в арбитраже наложения обеспечительных мер в виде ареста имущества ООО «Строй путь» на 7,4 млн руб. и связанного с ним ООО «Спецстрой» на 219,3 млн руб. Прокуратура оспаривает ряд муниципальных контрактов 2024–2025 годов, указывая на признаки согласованности действий заказчиков и подрядчиков и низкое качество выполняемых работ.

Учредителем ООО «Спецстрой» является Хачик Симонян, в отношении которого ранее было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по факту некачественного ремонта дворовых территорий. ООО «Строй путь» (до 2021 года — «Хвалынский дорожный участок») принадлежит его сыну Размику Симоняну, а генеральным директором с июня 2025 года назначен Карен Джлавян.

На фоне прокурорских проверок качества муниципальных подрядов в начале августа 2026 года свой пост по собственному желанию покинул глава Хвалынского района Максим Кузнецов, отмечает издание «Бизнес-вектор». Временно исполняющим обязанности руководителя назначен бывший сотрудник администрации Октябрьского района Саратова Михаил Визгалов.

Никита Маркелов