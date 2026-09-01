В Хвалынске расторгли контракт на обустройство парка после прокурорской проверки
Администрация Хвалынска досрочно расторгла контракт с ООО «Строй путь» на благоустройство общественного пространства «Сад Михайловых». Подрядчик получил аванс в 22,1 млн руб., но не предоставил отчетность о выполненных работах. Новый аукцион на сумму 76,4 млн руб. уже объявлен, следует из данных ЕИС «Закупки»
Благоустраиваемый сад расположен возле особняка Кузнецовых-Михайловых в Хвалынске
Фото: Правительство Саратоской области
Соглашение между МУ «Служба благоустройства города» и местным подрядчиком было заключено 8 июня 2026 года, а 21 августа расторгнуто по соглашению сторон. Сведения о фактическом исполнении этапов контракта в информационной системе отсутствуют. Повторный тендер с начальной ценой 76,4 млн руб. продлится до 7 сентября, итоги будут подведены 9 сентября. Спецификация работ, включающая высадку 131 туи, строительство фонтана, теплицы и установку 4-метрового арт-объекта, осталась без изменений.
Официально причины разрыва сделки не называются. Ранее надзорное ведомство добилось в арбитраже наложения обеспечительных мер в виде ареста имущества ООО «Строй путь» на 7,4 млн руб. и связанного с ним ООО «Спецстрой» на 219,3 млн руб. Прокуратура оспаривает ряд муниципальных контрактов 2024–2025 годов, указывая на признаки согласованности действий заказчиков и подрядчиков и низкое качество выполняемых работ.
Учредителем ООО «Спецстрой» является Хачик Симонян, в отношении которого ранее было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по факту некачественного ремонта дворовых территорий. ООО «Строй путь» (до 2021 года — «Хвалынский дорожный участок») принадлежит его сыну Размику Симоняну, а генеральным директором с июня 2025 года назначен Карен Джлавян.
На фоне прокурорских проверок качества муниципальных подрядов в начале августа 2026 года свой пост по собственному желанию покинул глава Хвалынского района Максим Кузнецов, отмечает издание «Бизнес-вектор». Временно исполняющим обязанности руководителя назначен бывший сотрудник администрации Октябрьского района Саратова Михаил Визгалов.