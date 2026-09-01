Директора курганской УК оштрафовали за падение льда на детей

Курганский городской суд признал генерального директора управляющей компании виновной в оказании небезопасных услуг (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). После падения куска льда с трубы дома на детей ее оштрафовали на 300 тыс. руб., сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что в марте 2022 года гендиректор проигнорировала сообщение мастера участка о наледи на кровле дома на улице Краснодонской в Кургане, не организовав работы по ограждению опасного участка. В итоге на головы детям, находившимся рядом со зданием, упал лед с водосточной трубы. Они получили травмы различной тяжести.

Помимо основного наказания, суд постановил взыскать в пользу родителей потерпевших компенсацию морального вреда в размере 250 тыс. руб. и 800 тыс. руб. Приговор не вступил в законную силу.

Виталина Ярховска