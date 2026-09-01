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Суд обязал соцзащиту назначить выплаты родителям погибшего бойца СВО в Чкаловске

Прокуратура добилась назначения материальной поддержки родителям погибшего участника специальной военной операции из Чкаловска Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

За ежемесячными выплатами родители бойца обратились еще в январе 2024 года, но органы соцзащиты им отказали. В связи с этим прокурор направил иск в суд. Теперь родители получают ежемесячное материальное обеспечение.

Галина Шамберина