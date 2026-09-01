В Волгограде оштрафовали участниц проекта-иноагента за материалы без маркировки

Кировский районный суд Волгограда привлек к административной ответственности двух участниц проекта «Дозор в Волгограде», включенного Минюстом РФ в реестр иностранных агентов 30 января 2024 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Волгограда.

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Как установил суд, 7 апреля 2026 года девушки опубликовали контент, не сопроводив его указанием на статус иностранного агента, что нарушает требования. Протоколы об административном правонарушении по ч. 5 ст. 19.34 КоАП РФ составило управление Роскомнадзора по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Фигуранты оштрафованы на 30 тыс. руб. каждая за распространение материалов проекта в интернете без обязательной маркировки. Постановления суда в законную силу пока не вступили.

Никита Маркелов