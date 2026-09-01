В этом году в Самарской области за парты сядут более 31 тысячи первоклассников

На территории Самарской области в этом году в школу идут более 350 тыс. учащихся, из которых более 31 тыс. — первоклассники. В учреждения среднего профессионального образования идут около 94 тыс. студентов. Об этом сообщает минобразования региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В министерстве уточняют, что к новому учебному году отремонтировали около 300 зданий, включая 39 образовательных учреждений, отремонтированных «под ключ». Оснастили предметные кабинеты физики, музыки и изобразительного искусства, обновили библиотечный фонд. В колледжах созданы 3 новых кластера федерального проекта «Профессионалитет».

Руфия Кутляева