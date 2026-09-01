Избирательные фонды Челябинской области аккумулировали почти 200 млн рублей

Избирательная комиссия Челябинской области опубликовала финансовые отчеты региональных отделений партий и кандидатов-одномандатников по состоянию на 21 августа. Совокупный объем средств в фондах партий и кандидатов приблизился к отметке 200 млн руб. Безоговорочным лидером по объему привлеченных средств остается «Единая Россия» и ее кандидаты, сосредоточившие более половины всех электоральных бюджетов.

Согласно данным облизбиркома, пять региональных отделений политических партий суммарно привлекли в свои фонды 87,2 млн руб. Лидером по наполнению кассы является «Единая Россия», на счет которой поступило 55 млн руб. Основными донорами челябинских единороссов выступили специализированные фонды поддержки регионального сотрудничества и развития: челябинский и национальный фонды перечислили по 11 млн руб., еще 5,5 млн руб. поступило из Свердловской области. На текущий момент партия израсходовала лишь 8 млн руб. (около 15% общего объема), сохранив в резерве почти 47 млн руб.

Второе место по объему привлеченных средств заняло региональное отделение партии «Новые люди» (16 млн руб.), которое финансируется преимущественно через сеть автономных некоммерческих организаций (АНО), таких как ЦСР «Новый мир» и КПЦ «Развитие». В отличие от лидера, «Новые люди» практически полностью освоили бюджет (остаток — 38,4 тыс. руб.), направив средства на оплату работ и услуг.

Сходной стратегии придерживаются «Справедливая Россия» (12,6 млн руб.) и КПРФ (3,4 млн руб.), чьи траты на печатную агитацию и СМИ идут синхронно с поступлениями. Активность челябинского «Яблока» в финансовом выражении остается символической — на счету отделения числится 1,3 тыс. руб.

Фонды кандидатов-одномандатников демонстрируют еще более высокую концентрацию капитала: суммарно на счета претендентов поступило 112,2 млн руб. Основная финансовая борьба развернулась в Магнитогорском (№191) и Челябинском (№188) округах, на которые приходится более 60% всех средств.

Самым состоятельным кандидатом кампании на данный момент является представитель Магнитогорского округа Владимир Дремов, чей фонд составил 32 млн руб. (израсходовано 12,8 млн руб.). Его основным оппонентом по уровню затрат в этом же округе выступает Станислав Наумов, потративший 6,8 млн руб. из привлеченных средств.

В Челябинском округе №188 лидерство удерживает Евгений Илле с бюджетом в 24 млн руб.

В остальных округах (Металлургическом, Коркинском и Златоустовском) бюджеты фаворитов варьируются в пределах 6–13 млн руб. Примечательно, что ряд кандидатов, включая лидера челябинских справедливороссов Валерия Гартунга, при наличии значительных поступлений (3 млн руб.) на отчетную дату официально не показали расходов.

Анализ структуры расходов показывает, что основные средства уходят на изготовление печатной агитации и оплату иных работ.

Евгений Рыженьков