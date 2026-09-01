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Оренбургской области окажут финансовую поддержку для расселения аварийного жилья

Заявки на расселение аварийного жилья одобрили пяти регионам. Финансовую поддержку окажут Оренбуржью, а также Республике Карелия, Забайкальскому краю, Еврейской автономной области и Республике Тыва. Об этом сообщает Фонд развития территорий.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Всего жилищные условия улучшат 1,4 тыс. человек. Общий объем одобренной финансовой поддержки пяти регионам составил 1,58 млрд руб. Срок реализации всех мероприятий — до 31 декабря 2027 года.

Руфия Кутляева