Оренбургской области окажут финансовую поддержку для расселения аварийного жилья
Заявки на расселение аварийного жилья одобрили пяти регионам. Финансовую поддержку окажут Оренбуржью, а также Республике Карелия, Забайкальскому краю, Еврейской автономной области и Республике Тыва. Об этом сообщает Фонд развития территорий.
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
Всего жилищные условия улучшат 1,4 тыс. человек. Общий объем одобренной финансовой поддержки пяти регионам составил 1,58 млрд руб. Срок реализации всех мероприятий — до 31 декабря 2027 года.