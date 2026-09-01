Горно-обогатительное производство ММК отмечает 95-летний юбилей

1 сентября 2026 года одно из ключевых подразделений Магнитогорского металлургического комбината – Горно-обогатительное производство (ГОП) – празднует свое 95-летие. За 95 лет непрерывных горных работ в карьерах ГОП добыто 662 млн т железной руды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «ММК» Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

История первого передела Магнитки началась в мае 1929 года с горнодобывающих работ на горе Магнитной, а также последующего освоения Агаповского месторождения по добыче известняка и доломита. Исторической вехой для предприятия стало 1 сентября 1931 года, когда было учреждено горное управление.

Сегодня ГОП ММК – это высокотехнологичный промышленный комплекс, обеспечивающий качественным сырьем доменный и сталеплавильный цехи комбината. В современную структуру подразделения входят цех «Рудник», рудообогатительные фабрики, аглоцех, дробильно-обжиговый цех (ДОЦ) и цех подготовки аглошихты (ЦПАШ).

Важнейшим этапом в современной истории ГОП стал ввод в эксплуатацию аглофабрики №5, в открытии которой принимал участие президент России Владимир Путин. В работе фабрики использованы наилучшие доступные технологии, включая оснащение высокоэффективными природоохранными объектами. Это позволило полностью вывести из эксплуатации устаревшую аглофабрику №4, снизить экологическую нагрузку комбината и значительно улучшить условия труда работников. В 2025 году на аглофабрике №5 произвели около 5 млн т агломерата.

Встречая свой 95-летний юбилей, коллектив горно-обогатительного производства ММК бережно хранит традиции ветеранов-первопроходцев. Предприятие внедряет передовые технологии, минимизирующие техногенное воздействие на окружающую среду и гарантирующие стабильность всей технологической цепочки Магнитогорского металлургического комбината.

ПАО «ММК»