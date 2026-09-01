В Оренбуржье рассылают фейковые сообщения о мобилизации от имени УФСБ

Управление ФСБ России по Оренбургской области накануне сообщило о массовых фейковых рассылках, касающихся темы мобилизации. Злоумышленники распространяют поддельные сообщения от имени ведомства через мессенджеры и электронную почту, пытаясь ввести граждан в заблуждение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В ведомстве заявили, что официальные документы и распоряжения не рассылаются через сторонние каналы связи. Вся информация по вопросам мобилизации публикуется исключительно на официальных ресурсах государственных органов. Граждан призывают не доверять сообщениям из неофициальных источников, проверять информацию на сайтах ведомств и в случае подозрительных контактов обращаться в правоохранительные органы.

Яна Вежлева