Челябинцы считают достойной пенсию в 55 тыс. рублей

К началу осени 2026 года жители Челябинска называют достойной пенсию в размере 55,1 тыс. руб. За пять месяцев сумма выросла на 1,3 тыс. руб., следует из опроса сервиса SuperJob.

В среднем по стране россияне считают достойной пенсию в 56,6 тыс. руб. Запросы граждан с марта выросли на 6%. По уровню ожиданий лидерство среди мегаполисов удерживает Москва. Столичные жители оценивают достойную пенсию в 60,9 тыс. руб. На втором месте — Санкт-Петербург (60,3 тыс. руб.), на третьем — Хабаровск (60,1 тыс. руб.).

Виталина Ярховска