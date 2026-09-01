Судебные приставы арестовали Porsche Cayenne у злостного должника из Чернушки

Сотрудники главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю разыскали и арестовали в Чернушке автомобиль Porsche Cayenne, принадлежащий злостному должнику. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю

В отделении судебных приставов по Чернушинскому и Куединскому районам находится несколько исполнительных производств в отношении 56-летнего местного жителя. Мужчина не платил алименты, налоги и кредиты. Общая сумма его задолженности превышала 600 тыс. руб., из которых 200 тыс. — долг по алиментам.

Должник скрывался от судебных приставов, не реагировал на телефонные звонки и повестки, постоянно менял места проживания. В ходе проведения разыскных мероприятий приставы обнаружили зарегистрированный на его имя автомобиль Porsche Cayenne. Иномарка была эвакуирована на спецстоянку. В случае если должник не рассчитается по своим обязательствам, Porsche будет реализован на торгах.