Челябинский лицей №31 начал выплачивать премии учителям из своего инвестфонда

Учителя физико-математического лицея №31 получили первые денежные премии из средств эндаумент-фонда (целевого капитала), созданного выпускником школы и главой ГК «Метран» Антоном Дружининым. Это первый пример в Челябинске, когда школа системно доплачивает педагогам за счет доходов от инвестиций, а не из бюджета.

Спецфонд был запущен в 2025 году. Его механика проста: пожертвования выпускников и бизнесменов не тратятся сразу, а вкладываются в финансовые инструменты. Лицей получает только заработанный на них процент. В этом году совет фонда решил распределить первую прибыль между учителями в качестве награды за профессиональные успехи.

Поводом для выплат стали результаты лицея в национальных рейтингах: в 2026 году 31-й лицей возглавил список лучших школ России по версии RAEX. Все 100% выпускников последних двух лет поступили в ведущие университеты страны, такие как МГУ, МФТИ и ВШЭ. Основатель фонда Антон Дружинин подчеркнул, что такие премии станут ежегодными, и призвал других выпускников поддержать проект через платформу «Филантроп».

Евгений Рыженьков