В Курганской области граждан будут судить за мошенничество на 12 млн рублей

Прокуратура Кургана утвердила обвинительное заключение в отношении 24-летней жительницы Балашихи и 24-летнего жителя Заинска Республики Татарстан. Их обвиняют в мошенническом хищении у гражданина 12 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

По версии следствия, в июне 2026 года сообщники позвонили в мессенджере жителю Кургана. Выдавая себя за представителей силовых структур, они передали, что со счета горожанина переводят средства на финансирование экстремистских организаций и ВСУ. Подельники убедили гражданина, что для предотвращения операций деньги нужно передать доверенному лицу для декларирования. Курганец снял с банковских счетов все свои накопления в сумме 12 млн руб. и принес их мошенникам. Вскоре полицейские задержали сообщников вместе с похищенным. Деньги вернули потерпевшему.

Материалы уголовного дела направлены в Курганский городской суд для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска