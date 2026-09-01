Пермяк, подозреваемый в тройном убийстве в Черногории, застрелился

Подозреваемый в совершении тройного убийства в Черногории уроженец Перми, 30-летний Михаил Шабунин, застрелился при попытке задержания. Об этом сообщают СМИ Черногории.

31 августа господин Шабунин легально получил ружье в стрелковом клубе города Даниловграда и открыл огонь по посетителям. От огнестрельных ранений погибли двое жителей города Подгорица и один житель Даниловграда.

Полицейские блокировали господина Шабунина в лесу рядом с населенным пунктом Топла. Подозреваемый отказался сдаться. Он открыл огонь по полицейским, а потом выстрелил себе в голову.