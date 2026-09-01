Директор ФК «Челябинск» пообещал, что команда выйдет в премьер-лигу через 5 лет

Генеральный директор ФК «Челябинск» Иван Савин в интервью Sports.ru заявил, что клуб со стопроцентной вероятностью выйдет в Российскую премьер-лигу (РПЛ) в течение ближайших пяти лет. Господин Савин, также руководящий хоккейным «Трактором», намерен масштабировать амбиции клуба до уровня элитного дивизиона к 2031 году.

При этом рейтинговая таблица первой лиги указывает на снижение спортивных показателей клуба. В текущем сезоне «Челябинск» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице, находясь в непосредственной близости от зоны вылета. Из восьми проведенных матчей команда проиграла пять, набрав всего семь очков (29,2% от возможного максимума). После прошлогоднего лидерства в своем дивизионе клуб отстает от лидера текущего первенства, «Нижнего Новгорода», уже на 15 баллов.

Пока «Челябинск» соседствует в таблице с ульяновской «Волгой», опережая аутсайдеров лиги — хабаровский СКА и челнинский КАМАЗ — лишь на несколько очков.

Евгений Рыженьков