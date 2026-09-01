Руководитель челябинского полицейского главка стал заслуженным юристом

Начальнику ГУ МВД России по Челябинской области Сергею Космачеву присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Челябинской области». Об этом сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

Звание Сергею Космачеву присвоено постановлением губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Церемония вручения награды состоялась в резиденции главы региона. Губернатор отметил вклад начальника ГУ МВД России по области в обеспечение законности и правопорядка на территории региона, а также его высокий профессионализм и многолетнюю добросовестную службу в органах внутренних дел. Также в числе отмеченных — медицинские работники, государственные служащие, внесшие вклад в развитие Южного Урала, и многодетные семьи.