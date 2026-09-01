Уроженец Перми подозревается в тройном убийстве в Черногории

Уроженец Перми 30-летний Михаил Шабунин подозревается в совершении тройного убийства в Черногории. Как сообщают СМИ, господин Шабунин легально получил ружье в стрелковом клубе города Даниловграда и открыл огонь по посетителям. От огнестрельных ранений погибли двое жителей города Подгорица и один житель Даниловграда.

Правоохранительные органы Черногории ведут розыск господина Шабунина.

1 и 2 сентября в Черногории объявлены днями траура, начало учебного года в школах Даниловграде перенесено на 3 сентября.